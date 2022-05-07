新冠肺炎患者人數上升 教育部取消全校或班級暫課規定

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心調整密切接觸者匡列原則。教育部長潘文忠說，教育體系也有相關因應，明天起，校園防疫措施將已確診個案為核心考量，取消全校三分之一或班級實施暫停實體課規定，而這部分進行調整，學校若考量運作授課，還是有彈性空間可調整授課方式，包含大學調配有關居隔宿舍或檢疫宿舍時，若疫情快速變化，確診人數過多，這部分仍給學校有彈性調整空間，但要通報主關機關備查。

而針對有關不同階段學校，因應考量有不同防疫需求。潘文忠說，國小幼兒園部分，考量國小以下學生疫苗接種剛開始起步，普遍率不高，經考量下，若發生確診個案前2天到校上課，這確診同學的班級全班同學跟老師會暫停實體課3天，並提供每師生1劑快篩，等第4天返校上課前所需的快篩試劑，若檢驗陰性就回班上課，陽性就繼續進行後續的防疫規則跟治療，

至於，國小以下學童安親班課後照顧，也會比照辦理，快篩試劑由學校發放，不會重複提供。這些學生因防疫假不列入出差勤記錄，請家長學生放心。

潘文忠說，國中高中階段方面，當有確診個案前2天內到校上課，所屬班級就是確診同學座位的九宮格範圍，實施3天防疫假停止到校上課，也提供師生一人1劑快篩試劑，作為3天後返校上課做篩檢，陰性就回學校上課，國中及高中補習班也比照標準來進行，學生所需要快篩試劑也由學校發放。

因各級學校可能有學生進行課程、社團及相關活動，對於規範已確診個案前2天內，有摘下口罩，共同進行相關課程或社團活動15分鐘以上人員，包括師生教練，就實施3天防疫假停止到校，提供一人1劑快篩，第4天若檢查結果陰性就回班級上課。

潘文忠說，另有型態是校園防疫內比較需要審慎注意，就是各級學校若有住宿學生，包含大專校園高中職或國中有住宿型態，住同一寢室室友，比照同住親友標準，需要居家隔離，並由學校發放一人3劑快篩，學校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或租屋進行居家照護或隔離。

潘文忠指出，若如境外學生遭遇困難，如同之前協助可助安排隔離宿舍，或確診者可到集中檢疫所協助學校進行，尤其大專校園因整體居隔確診人數量能有困難時，可調整授課或遠距方式進行課務。

針對學生教職員請假，學生若因確診居家隔離防疫假無法到校，不列入出差勤，若家長有疑慮，擔心孩子健康決定請假也比照辦理。教職員確診請公假，若同住家人隔離也同意防疫隔離假，家長部分考量學生暫停實體課或請防疫假，尤其12歲以下幼兒家長特別辛苦，可請防疫照顧假，家長可以提到雇用公司做申請，這部分針對有假別安排。

潘文忠說，5月21日至22日國中教育會考，目前考試如期舉辦，應考方面除延續去年高規格防疫，針對確診學生不得應試，但會安排參加補考，補考名額都是外加，萬一不幸確診考生不用擔心，一定會透過補考機會，維護應考入學權益。且有關備用試場，這次各考場已展開準備，備用試場特別考量因為有不同類型，包括居家隔離者，自主防疫或居家檢疫者，會以不同類型，同類型放同試場，分流方式進行，請考生跟家長放心。