避開疫情高峰 屏東2大學下週起遠距教學14天
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，屏東大學與屏東科技大學今天宣布，從下週起進行遠距教學14天，避開疫情高峰期。
屏東大學在學校官網發布訊息指出，疫情確診數量持續攀升，今天與學生代表緊急召開會議，決議在5月8日至5月22日啟動全校實施授課遠距教學，22日當天完成校園與宿舍環境清消作業。
屏東科技大學也發布訊息表示，5月9日至5月22日一律採同步、非同步遠距教學。5月23日以後課程，預計5月19日再視教育部政策及疫情發展，另行公告教學實施方式。
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