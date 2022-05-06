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花蓮校園染疫國小生占6成 縣府呼籲盡快接種疫苗

中央社 / 花蓮縣6日電

花蓮縣今天新增382例COVID-19確診，其中46名學生染疫，以國小生占6成為最多。花蓮縣政府呼籲，接種疫苗是預防疾病最好的方法，呼籲家長儘早讓孩子完成疫苗接種。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，代理教育處長翁書敏指出，花蓮今天新增46名學生確診，包含高中7人、國中8人、國小28人及幼兒園3人，目前共30所學校暫停實體課程。

翁書敏指出，學校新增個案以國小生數量最多，呼籲學生家長盡快評估，讓孩子接種疫苗，增加保護力。

媒體詢問是否會考慮跟進其他縣市，國三生會考前暫停實體課程，翁書敏指出，依照教育部規定暫停實體課程規定執行，家長仍可評估疫情狀況，幫孩子請假居家學習，學校都會從寬認定，不影響出缺席或扣減學業成績。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，花蓮今天新增382例COVID-19確診，人數稍有減少，但仍處處是熱區。

朱家祥指出，經統計自4月底推出抗原快篩實名制後，花蓮已售出近3萬份試劑，部立花蓮醫院、玉里慈濟醫院快篩站人潮從最高峰單日1300多人到昨天近400人，已明顯趨緩，顯示民眾多能遵從在家快篩，陽性後再前往PCR採檢的指引。

朱家祥也呼籲，若還沒有打滿疫苗，可利用週末到花蓮火車站接種站施打莫德納疫苗，下午2時至晚間8時，打完為止。


新冠肺炎 COVID-19

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