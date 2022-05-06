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降低染疫風險 竹市國三生會考前1週暫停到校

中央社 / 新竹市6日電

5月21、22日國中會考，為降低考生在大考前的染疫風險，竹市府今天宣布，竹市國中三年級學生考前1週暫停實體課程，從16日起至20日，調整線上遠距教學。

新竹市政府提供新聞資料指出，新竹市今天新增348名確診個案，截至目前有29校因確診持續停課或停班中。因國中會考將至，為降低學生到校的染疫風險，會考前一週，暫停實體課程5日（5月16日至5月20日）。

教育處表示，期間若學生有特殊因素，如有特殊照顧等需求需到校者，學校也會妥適安排；此外，線上課程內容的安排，應送課程發展委員會討論通過，若有教學載具需求，也可向學校借用。

教育處指出，市府已協請相關單位加強電力、冷氣、照明設備，以及相關安全維修檢測作業及考場環境消毒，讓學生安心應試。


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