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「停停復停停，課停學不停」高中國文師改編木蘭詩 遠距教學字字血淚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名高中國文老師創意改編木蘭詩，道出教師心聲。教學現場示意圖。圖片來源／ingimage
一名高中國文老師創意改編木蘭詩，道出教師心聲。教學現場示意圖。圖片來源／ingimage

近來受疫情影響，遠距教學已成為學校常態，目前全台國高中有高達4成學校停課。而反復無常的停課、復課不只苦了學生和家長，老師們也是有苦難言。一名高中國文教師就在臉書上公開自己創作的「厭世詩」，闡述這些日子以來被停課折磨的心境，引起眾多同行共鳴。

現任新北市新莊高中的國文教師陳柏洋，有「厭世國文老師」之稱，曾出版《下輩子別當國文老師》等多本著作。他近日在臉書發文，創意改編樂府民歌「木蘭詩」，抒發他連日來為疫情所苦的心情。

陳柏洋在詩中點出諸多教師當前面臨的困境。首先，學生接連確診，老師除了教學還得負責疫調，「昨夜見訊息，快篩陽或陰，群組十二個，個個標我名。」、「行政忙到死，調查一直催。催來給長官，長官稱內行」。

除此之外，不是每個學生家中都有遠距設備，老師必須四處為學生借器材，「家長無網路，學生無電腦，願爲借設備，孩子似我生」，他也提到，遠距時學生很難專注，上課時經常像在對空氣說話一樣，「關機又開機，課程度若飛。生氣沒人理，點名照不聽」。

不過，最令他頭痛的還是每個班的狀況不一，可能這堂課實體，下堂課馬上又要上線教學，還得在學校找到遠距教學的場地，根本沒有時間休息，「上節實體課，下節網路課。到底如何教，消毒不能到教室，願借校史油印室，讓我可上線」、「居隔三加四，不知學生在何方。實體進教室，虛擬GOOGLEMEET；虛實輪流有，安能辨我是老師？」。

停停復停停，課停學不停。
不聞上線聲，惟聞師嘆息。
問師何所思，問師何所憶。
師亦無所思，師亦無所憶。
昨夜見訊息，快篩陽或陰，
群組十二個，個個標我名。

家長無網路，學生無電腦，
願爲借設備，孩子似我生。
東邊借平板，西邊借WIFI，
南邊找課本，北邊找考卷。

旦辭學校去，午宿軟床邊，
不聞老師喚孩聲，但聞趴臥睡覺呼嚕嚕。
旦辭學校去，午至手機旁，
不聞老師喚孩聲，但聞傳說對決聲咚咚。

關機又開機，課程度若飛。
生氣沒人理，點名照不聽。
行政忙到死，調查一直催。
催來給長官，長官稱內行。
公文十二轉，雜事百千強。

上節實體課，下節網路課；
到底如何教，消毒不能到教室，
願借校史油印室，讓我可上線。

行政聞師來，彼此淚千行；
家長聞師來，抱怨訴衷腸；
學生聞師來，視訊鏡頭裝平常。

開我麥克風，用我手寫板，
放我投影片，錄我線上課。
問答點學生，學生皆驚惶。

居隔三加四，不知學生在何方。

實體進教室，虛擬GOOGLEMEET；
虛實輪流有，安能辨我是老師？

這篇詩作道盡教師心聲，讓許多同為教職人員的網友表示心有戚戚焉，「完全說中心聲」、「感謝您寫出第一線的心聲」、「笑著笑著就哭了」、「前陣子剛停課十天，復課不到一星期，又停課七天」、「累推同行人 ，力挺認同分」、「上節實體課，下節網路課，屎都無法放，水也不能喝」、「字字血淚實在太有感了！」。

也有許多網友大讚這位老師實在太有才了，「跪著看完」、「絕妙好詩」、「真的太強大了老師」、「人才，生錯時代了，應該入文學史的大作」、「佩服，請收下我1000個讚」、「完全血淋淋現場記實，教育界史官！」、「發瘋，絕世好文」、「超有才，不轉對不起如此有才的老師！」。


新冠肺炎 COVID-19 遠距教學 停課

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