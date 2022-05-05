防會考前隔離 台南國三生5月14日起停止實體授課一週

台南市政府今晚證實，台南市防疫會議已決議全市公私立國三生5月14日至20日停止實體授課，改採遠距教學，以避免5月21日國中教育會考登場前學生染疫或居隔，影響考生權益。

台南市政府官員晚間告訴中央社記者，教育局下午在台南市防疫會議提案全市公私立國中三年級學生5月14日至20日停止實體授課，改採遠距教學，補習班假日也必須改採線上授課，獲防疫會議決議通過，預定明天對外宣布。

市府人員表示，教育局考量國中教育會考5月21日登場，若是學生在考前染疫或接受居家隔離，將會影響考生權益，才提案停止實體授課，減低風險。