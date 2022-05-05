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學校停課標準不一 家長老師求救民代

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
時力5日召開記者會，呼籲教育部、指揮中心制定詳細停課指引。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時力5日召開記者會，呼籲教育部、指揮中心制定詳細停課指引。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「家長、老師該停課還是遠距上課，大家無所適從，政府需要統一全國停課標準！」時代力量立委王婉諭、邱顯智與2位地方議員參選人5日召開記者會，呼籲教育部與指揮中心制定學校防疫指引。蘆竹區參選人徐鈺雯說，學校因疫情負擔暴增，各縣市停課標準不一，政府應該制定統一標準，並給學校更多快篩劑。

停課標準霧煞煞

王婉諭說明，至4日全國累積超過1.9萬名學生確診，國高中更有4成學校停課，但教育部目前公布的停課指引只有原則性說明，在疫情升溫之際，應該制定更多配套措施、統一停課標準，讓學生受教權與家長照顧都能受到保障，包括說明老師如果需要居隔，該如何兼顧小孩受教權等。

時力桃園蘆竹區市議員參選人徐鈺雯指出，她是2個國小學童的母親，但4月因疫情影響已經停課2次，家長臨時請假非常不方便，若拿不到居隔單不容易正常請假，由於衛生局業務已無法負擔，居然要由學校幫忙開立居隔單、疫調電子檔、確診關懷表，也已讓學校無力負擔。

跨部會缺乏協調

有記者提問說，勞動部過去有臨時人力配置，是否應該呼籲勞動部啟動，填補人力空缺？王婉諭表示認同，並指出這次疫情就顯示指揮中心缺乏跨部會協調，讓有些學生卻未居家隔離、復課也沒有快篩，教育部應該替學校爭取更多快篩，讓學校能及時因應疫情。

邱顯智則建議，讓學校有更多快篩劑，讓師生可以每周定期快篩、掌握疫情，並定期池化PCR擴大篩檢量能，且讓學校優先使用唾液快篩。另外他也擔心，停課標準目前是由各縣市自行制定，恐會出現很多無所適從的狀況，呼籲政府儘速制定詳細指引，並統一停課標準，降低家長與學校負擔。

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