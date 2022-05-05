快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

配合國中會考 嘉縣市4所高中遠距教學

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
今年嘉義地區國中會考主辦單位嘉義高中表示，防疫考量4校於5月20日實施遠距離教學。圖／本報資料照片
今年嘉義地區國中會考主辦單位嘉義高中表示，防疫考量4校於5月20日實施遠距離教學。圖／本報資料照片

今年國中會考即將在5月21日、22日登場，嘉義考區國中教育會考報名人數共6084 人，為避免考生前一天察看試場與在校生不必要的接觸以及學校清消作業，包括嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工等4所學校考場於5月20日進行遠距離教學，另一試場東石高中則當天補假。

今年嘉義地區國中會考主辦單位嘉義高中表示，本年度國中教育會考嘉義考區共安排嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工、東石高中等5間學校擔任考場學校，合計共有197 間教室（不含臨時新增試場）當作試場。另因應疫情發展，另加開設嘉中7間、嘉女8間、民農6間、嘉工8間、東石6間，共計35間第二類試場（隔離試場）因應。

嘉中指出，為了將疫情對嘉義區考場學校在籌備作業及應試學生的影響降到最低，避免考場學校高中職學生與考前一日下午察看試場的國中考生有接觸之風險，及考場學校進行清消作業等考量，嘉義區5所考場學校，除東石高中將之前3月校慶運動會補假挪到這天外，其餘4校於5月20日實施遠距教學。

今年國中教育會考全國總人數19萬9318 人。嘉義考區有6084 人（男生3193 人，女生2891 人），較去年6603 人，減少519人。


新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

獨／會考遇疫情 教部擬讓居隔生出示快篩才可入場應試

國中會考和高考陸續登場 慈惠醫專送神力加持文具組

疫情攀！北市國9居隔2301人備用考場不夠 柯文哲：大問題

國中會考衝刺遇疫情升溫 恆春國中為考生向土地公祈願

相關新聞

獨／會考遇疫情 教部擬讓居隔生出示快篩才可入場應試

國中教育會考5月21、22日登場，教育部昨天說，今年會考將比照四技二專統測，居隔、檢疫考生都能應考，可以移至防疫試場應試...

疫情攀！北市國9居隔2301人備用考場不夠 柯文哲：大問題

國中會考將在5月21日、22日登場，確診、居家隔離者如何應考？北市教育局長曾燦金今天表示，目前建議確診補考；居檢、居隔生...

台師大跟進台大 確診學生、密切接觸者課程可改線上

大學校園疫情高升，國立台灣師範大學一周內校內總計高達165例教職員工確診，台師大宣布，若課程有學生確診或學生為密切接觸者...

配合國中會考 嘉縣市4所高中遠距教學

今年國中會考即將在5月21日、22日登場，嘉義考區國中教育會考報名人數共6084 人，為避免考生前一天察看試場與在校生不...

影／光停課沒配套 時代力量：應提供明確的配套措施

近日因疫情嚴峻，近期全台確診學生人數已達近兩萬人，亦造成一千七百多所學校停班課，然而教育部卻僅發布停課相關的指引，造成地...

花蓮兒童疫苗開打 校方放卡通影片緩解緊張

花蓮縣政府今天起為兒童接種莫德納疫苗，明義國小施打站現場播放卡通影片，緩解學生緊張情緒。花蓮縣衛生局長朱家祥指出，若家長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。