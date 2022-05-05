配合國中會考 嘉縣市4所高中遠距教學

今年國中會考即將在5月21日、22日登場，嘉義考區國中教育會考報名人數共6084 人，為避免考生前一天察看試場與在校生不必要的接觸以及學校清消作業，包括嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工等4所學校考場於5月20日進行遠距離教學，另一試場東石高中則當天補假。

今年嘉義地區國中會考主辦單位嘉義高中表示，本年度國中教育會考嘉義考區共安排嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工、東石高中等5間學校擔任考場學校，合計共有197 間教室（不含臨時新增試場）當作試場。另因應疫情發展，另加開設嘉中7間、嘉女8間、民農6間、嘉工8間、東石6間，共計35間第二類試場（隔離試場）因應。

嘉中指出，為了將疫情對嘉義區考場學校在籌備作業及應試學生的影響降到最低，避免考場學校高中職學生與考前一日下午察看試場的國中考生有接觸之風險，及考場學校進行清消作業等考量，嘉義區5所考場學校，除東石高中將之前3月校慶運動會補假挪到這天外，其餘4校於5月20日實施遠距教學。

今年國中教育會考全國總人數19萬9318 人。嘉義考區有6084 人（男生3193 人，女生2891 人），較去年6603 人，減少519人。