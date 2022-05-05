花蓮兒童疫苗開打 校方放卡通影片緩解緊張

花蓮縣政府今天起為兒童接種莫德納疫苗，明義國小施打站現場播放卡通影片，緩解學生緊張情緒。花蓮縣衛生局長朱家祥指出，若家長臨時改變意願，可至合約醫療院所施打。

根據花蓮縣政府教育處統計，全縣6到11歲國小學童共1萬5000多人，學童家長進行兒童莫德納疫苗意願調查，有3500多人同意接種，占23.4%，今天起由醫護進入校園施打。

明義國小校長吳惠貞說，全校約1370名學生，原本意願調查有330名學生家長同意施打，部分家長臨時抽掉，實際施打學生為290名學生，很多家長因打疫苗有副作用，擔心孩子也會有類似反應，暫緩施打；也有家長認為早打早有保護力。

王姓媽媽今天陪同孩子到校接種疫苗，她說，確實也會擔心有不良副作用，施打完後會密切觀察孩子身體狀況；也有家長說，原本想等BNT疫苗，但確診數不斷增加，身邊也有人確診，決定讓孩子提早打莫德納疫苗。

兒童疫苗施打首站在花蓮市明義國小，花蓮縣代理秘書長饒忠、朱家祥上午前往關心施打狀況。

朱家祥接受媒體聯訪指出，衛生局安排具兒科經驗的醫護人員入校施打，比照兒童健檢模式，在大校設站，鄰近學校以交通車接駁，預計10日前完成全縣各校施打，之後再以各鄉鎮市巡迴接種方式，提高兒童疫苗覆蓋率。

朱家祥說，接種疫苗是預防疾病最好的方法，對於接種意願有落差，尊重家長的想法，若臨時改變想法，可就近至合約醫療院所施打疫苗。