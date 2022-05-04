嘉市校園須居隔教職員生 市府加發1劑快篩試劑

COVID-19疫情延燒，嘉市校園有確診個案，被匡列密切接觸者的教職員生均由市府提供快篩試劑，且加發1劑，高中職以下學生及幼兒園幼童每人3劑，大學生及教職員每人4劑。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者，嘉義市大專院校以下學校（含國、私立）及幼兒園教職員生，以及短期補習班、兒童課照中心的教職員工，若被匡列為密切接觸者而須居家隔離時，即可領取快篩試劑。

林立生指出，中央先前規定，若被匡列為密切接觸者，高中職以下學生及幼兒園幼童，每人發放2劑快篩試劑，大學以上學生及教職員工每人3劑，嘉義市則分別多加發1劑，防範教育場域疫情擴散。

林立生說，領取的流程為先調查及確認，由各校園及補習班防疫長調查，後由衛生單位確認密切接觸者名單，並前往嘉義市教育處領取快篩試劑。

市長黃敏惠呼籲民眾可善用嘉義市發放公費居家快篩試劑的社區定點診所，若民眾有發燒、呼吸道等症狀，可先前往嘉義市大心等9家診所掛號看診，經醫師評估若有需要，則會發給家用快篩試劑。

目前社區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，黃敏惠說，現在染疫者多為無症狀或輕症，社區確診者持續增加，市府與醫療院所皆動員，包含居家隔離、居家照護都有相對應的防疫策略，民眾可至嘉義市政府網站疫情專區查詢相關資訊。