聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮後天開放學童接種 有意願者佔3成
花蓮縣5月5日將為6至11歲學童接種莫德納疫苗，現正回收學生疫苗接種意願書，目前有意願接種有3成，縣府安排醫護到國小校園為孩子施打疫苗，而滿6歲就讀幼稚園者，家長可自行帶到醫療院所接種，讓孩子多了對抗病毒保護力。
花蓮縣教育處代理處長翁書敏表示，目前主要安排到縣內國小為學童打疫苗，若家長想要自己帶去醫療院所接種也可行。學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時可以延長。
翁書敏說，學生疫苗接種意願書還在回收中，現在來看，有意願要接種佔三成，感謝衛生局針對學生疫苗到學校集中施打，在學校就能安心接種。衛生局長朱家祥表示，這周四、周五希望到大型學校接種完畢，周六、日學生可好好休息，請家長鼓勵孩子多喝水休息。
另外，衛生局宣布，今天開始PCR採檢站除了在門諾醫院，增加花蓮醫院急診室可檢驗，時間是上午8點30分到晚上8點，南區同樣是在北榮玉里醫院急診室，請民眾將「陽性」快篩試劑用夾鏈袋裝好，帶健保卡和戴口罩，儘速至PCR篩檢站檢測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言