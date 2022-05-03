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花蓮後天開放學童接種 有意願者佔3成

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府增加花蓮醫院急診室做為PCR採檢站，時間是上午8點30分到晚上8點。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府增加花蓮醫院急診室做為PCR採檢站，時間是上午8點30分到晚上8點。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣5月5日將為6至11歲學童接種莫德納疫苗，現正回收學生疫苗接種意願書，目前有意願接種有3成，縣府安排醫護到國小校園為孩子施打疫苗，而滿6歲就讀幼稚園者，家長可自行帶到醫療院所接種，讓孩子多了對抗病毒保護力。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏表示，目前主要安排到縣內國小為學童打疫苗，若家長想要自己帶去醫療院所接種也可行。學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時可以延長。

翁書敏說，學生疫苗接種意願書還在回收中，現在來看，有意願要接種佔三成，感謝衛生局針對學生疫苗到學校集中施打，在學校就能安心接種。衛生局長朱家祥表示，這周四、周五希望到大型學校接種完畢，周六、日學生可好好休息，請家長鼓勵孩子多喝水休息。

另外，衛生局宣布，今天開始PCR採檢站除了在門諾醫院，增加花蓮醫院急診室可檢驗，時間是上午8點30分到晚上8點，南區同樣是在北榮玉里醫院急診室，請民眾將「陽性」快篩試劑用夾鏈袋裝好，帶健保卡和戴口罩，儘速至PCR篩檢站檢測。

學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄。圖／花蓮縣政府提供
學生接種疫苗後，當日起如有不良反應，得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄。圖／花蓮縣政府提供
花蓮學生疫苗接種意願書目前還在回收中，初估家長讓孩子接種佔3成左右，5日衛生局安排醫護入校園為孩童打疫苗。圖／花蓮縣政府提供
花蓮學生疫苗接種意願書目前還在回收中，初估家長讓孩子接種佔3成左右，5日衛生局安排醫護入校園為孩童打疫苗。圖／花蓮縣政府提供


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