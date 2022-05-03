台南學校教職員工生居隔快篩試劑 5月6日起在校領取

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市5月6日開始提供居家隔離的學校教職員工生及陪伴居隔者，可就近於各校領取快篩試劑。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，居家隔離的學校教職員工生及陪伴居隔者就近於各校領取快篩試劑，可讓居隔者安心在家隔離，尤其12歲以下兒童居隔時需要家長陪同，居隔者快速取得快篩試劑，不只減輕焦慮，也能避免1人感染、全家確診的狀況。

台南市政府教育局長鄭新輝同時公布台南市6大區域領取快篩試劑的中心學校，分別是大新營區的新營國小、大新化區的新化國小、大北門區的佳里國小、大新豐區的大灣國小、大曾文區的麻豆國小、永華區的開元國小。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市已獲配4萬1184劑快篩試劑，教育局已分成6大區域中心學校，區內各校得依實際受居隔人數的試劑需求，統一至中心學校領取，再通知受居隔者家屬到校領取。

各校領取快篩試劑時間自5月6日起，週一至週日無休，每天上午8時至下午4時由學校指定專人負責辦理領取作業，詳細資訊將公告於教育局防疫專區，由專人專線提供服務。

鄭新輝表示，領取快篩試劑的適用對象，包括台南市轄大專校院以下各級學校（國立、私立）、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心及非學校型態實驗教育的教職員工生，凡經衛生單位匡列為居家隔離者，由轄區內上述學校或機構防疫長進行密切接觸者造冊後，指派專人至中心學校領取快篩試劑，各校再通知居隔者及陪伴者委託家屬至學校領回使用。