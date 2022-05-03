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台南6至11歲學童接種疫苗 4日到校施打

中央社 / 台南3日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台南市今天新增495例確診病例，創下新高；台南市政府衛生局長許以霖宣布，台南市6歲至11歲學童疫苗4日入校施打。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布全市新增495例確診病例，其中113例無症狀；495例中，居家隔離採檢後確診70例、校園接觸20例、軍營相關6例、親友接觸36例、職場接觸1例，362例則疫調中。

許以霖表示，台南市今天新增495例中，254例是男性、241例是女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月2日。

許以霖同時公布台南市今年1月1日至5月3日共2698人確診，包括男性1378人，女性1320人，其中2080人有症狀，居家照護866人，15人轉到醫院收治，但都是輕症。

以台南市今年4個多月來總病例數計算，今天1天新增確診數，就佔了18.34%；黃偉哲表示，校園染疫情形增加，有時會發生1人染疫、全家確診的狀況。

許以霖宣布，台南市6歲至11歲學童疫苗，明天入校施打；教育局長鄭新輝表示，嚴格來說，施打對象是未滿12歲學童。


新冠肺炎 COVID-19

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