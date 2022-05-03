影／疫情擴散 南投縣議長建議全縣國小停課到暑假

南投縣議會今天開定期會，國內新冠疫情每日高達萬例，議長何勝豐提議，12歲以下學童都還沒接種疫苗，建議全縣國小全面停課到暑假。南投縣長林明溱說，國小停課學生家長如何配合茲事體大，縣府會要求教育處、衛生局仔細討論，以因應疫情變化。

何勝豐說，國內疫情嚴重，6月底開始暑假，南投縣12歲以下兒童預計5月9日才要施打疫苗，他希望縣府和教育處、衛生局研議，乾脆全縣國小停課，中央不做，南投縣先實施。

他說，國小停課問題，主要是家長如何配合照顧學童，有的縣市已經實施分流上班、在家上班，可以兼顧照顧孩子，應該可行，且5月9日兒童接種疫苗，疫苗要發揮保護效果也要一段時間，現在距暑假也才一個多月，乾脆讓學童直接停課。

何勝豐表示，父母辛苦工作賺錢，目的就是為了照顧下一代，現在一個家庭辛苦養育一個孩子相當不容易，萬一孩子不幸感染疫情、重症，就枉費家長花了那麼多的心血，停課的原則就是能夠分流上班，讓家長能邊上班、邊照顧孩子，這應該不會太困難。

林明溱說，感謝議長那麼關心學童安全，不過，學校停課後家長如何照顧，茲事體大，會請教育處、衛生局評估如何執行，一旦防疫有需要，才能有所因應。