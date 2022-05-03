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竹市遠距授課不停學 共餐據點暫停內用限外帶

中央社 / 新竹市3日電

新竹市長林智堅今天宣布多項防疫措施調整，包括全班停課7天的話，教師採視訊遠距教學，社區照顧關懷據點、長青樂活共餐食堂等即日起暫停內用等。

新竹市政府提供新聞稿指出，林智堅今天召開防疫會議表示，因應疫情各校停課，但須確保孩子受教權，他要求各校落實停課不停學。

林智堅說，若遇全班停課，停課期間教師將採視訊遠距教學；但若為確診學生，仍須在家隔離10天。

教育處指出，確診學生10天的學習落差將以三種方式補足，第一是提供錄影課程在家觀看；第二是指定學習網作業自主學習；第三為遇特殊個案，如低年級學童不熟悉數位學習，將由教師另行安排補課方式。

此外，新竹市政府社會處表示，因應疫情增溫，考量長輩的健康及安全，竹市社區照顧關懷據點、長青樂活共餐食堂及C級巷弄長照站，即日起暫停內用共餐，改採外帶，相關課程活動及關懷服務仍持續照常辦理。


新冠肺炎 COVID-19

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