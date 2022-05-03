台大確診生住會議室升級成帳篷 網酸：台大小方艙

台灣大學昨(2)日傍晚傳出有確診學生被校方安排住進會議室，消息曝光後，引發網路社群熱議，未料在約莫一小時後，有台大生再次以社群平台爆出，校方將供有睡袋、且衛生條件不佳的會議室加搭了帳篷，再度引發社群網友哀號：「這是台大小方艙」嗎？

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台灣大學確診學生昨日在社群平台指控，因為確診被校方安排住進會議室，但沒有衛浴設備，晚上使用睡袋睡覺也不安穩，且會議室的衛生條件不佳，伴隨有蟑螂亂竄，讓確診學生心寒，直指校方在做這樣的安排後也沒來問候，「把人丟著就不管了」。

約莫在消息曝光一小時後，有台大生在《Dcard》以「偉哉台大」為標題PO文，並貼出兩張帳篷照，直指「同學們不用住會議室了，現在升級到有帳篷可以睡」，並稱校方這樣的隔離措施「搞得像是什麼人類進化史，這樣就算確診也不會想通報吧」。

畫面上的帳篷外觀貼有號碼標示，原PO秀出第二張照片，畫面中編號2號的帳篷加裝有延長線，讓原PO提醒台大學生「記得要住二號帳篷，才有延長線可以用。」也有網友指稱，這些新設的帳篷是搭在男生宿舍的地下室。

網友對校方這樣的處置改善作為還是感到不可思議，直呼「太扯」，猛一看像「台大小方艙」的類方艙，「校方是在反串嗎？」、「氣氛很詭異，需要多才多藝的他來救場」。還有眼尖的同學發現那是某運動平價品牌的廉價雙人帳，「我昨天露營才剛拿出來用過，笑死」。

也有不少網友關心台大校園內目前確診情形，有男同學還爆料，在宿舍內也發現廁所裡有不少貼有「防疫專用」的設備，供確診但未回家或前往防疫旅館隔離的學生使用。