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金門小學停課至5/13 請照顧假縣府補助雇主8百元

中央社 / 金門縣2日電

金門縣長楊鎮浯今天表示，全縣國小和幼兒園、安親班和托嬰中心明天起暫停實體上課，採線上教學到13日；同時縣府鼓勵雇主提供員工有薪照顧假，將提供雇主每天新台幣800元補貼。

楊鎮浯表示，考量國內快篩試劑尚無法充份供應，而且國小以下學童還未施打疫苗，縣府將從明天到13日，實施國小以下，包含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班，暫停實體課程，改採居家線上學習的方式，讓學習不中斷，不影響學童受教權，也讓家長能夠安心與放心。

楊鎮浯同時指出，國小實施線上遠距教學期間，針對縣府與所屬機關機構、學校有需照顧學童的員工，將採居家辦公方式；至於涉及社會秩序、安全，以及民生等性質特殊的單位，則授權由各單位調配。

楊鎮浯並說，對於有員工要請有薪照顧假照顧學童的雇主，由雇主提出證明，以每一家戶為單位且不重複，由縣府提供雇主每日新台幣800元補貼，實施的細節，將另行公告。

對於民眾關心的家用快篩試劑到貨情況，楊鎮浯表示，目前在配送中，預定明天配送到金門，實際販售情形仍以各販售點公告為準，民眾購買前，先行電話詢問或查看公告，以免白跑一趟。而金寧衛生所與烈嶼鄉衛生所，仍有上週末存貨，明天繼續販售。

楊鎮浯是在今天下午率衛生局長李錫鑫和教育處長黃雅芬說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫最新事項，目前金門地區收治的確診學童，都是輕症或無症狀個案。

新冠肺炎 COVID-19 楊鎮浯 金門

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