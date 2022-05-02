屏東6至11歲學童接種疫苗首日195人 施打狀況良好

屏東縣今天新增285例本土確診個案，縣府並啟動6至11歲學童施打疫苗，首日有麟洛國小、地磨兒國小2校共195名學童接種，施打狀況良好。

縣府新聞稿表示，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土確診個案285例，截至今天，5歲以下累計89例，學校方面，全校班級暫停實體課程校數有烏龍及鹽埔國小2校24班，部分班級暫停實體課程校數有42校75班。

縣府今天展開6至11歲學童的半劑莫德納疫苗施打，首日有麟洛國小及地磨兒國小完成意願書調查，進行校內集中施打，縣府表示，麟洛國小227名學童中有93名學童登記施打；地磨兒國小人數142人，施打人數102人，施打情況良好。

縣府表示，家長有7天的考慮期，如果來不及在校園集中施打疫苗，14日上午8時30分至11時30分，縣內33鄉鎮市衛生所增加開設兒童疫苗門診施打疫苗，可以帶孩童就近前往施打。

縣府表示，學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也得以申請防疫照顧假。

縣府表示，全縣北中南篩檢站屏北-國仁醫院、屏中-潮州茂隆骨科與東港安泰醫院及屏南-南門醫院，持續開設。家用快篩實名制目前為止有150個販售點，含142個社區藥局、8個鄉鎮衛生所，各販售點視到貨情形彈性調整販售時間，民眾可至衛生局官網快篩地圖查詢。