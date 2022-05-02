桃園3國小今開打莫德納 有人棄打、有人頭痛不適
桃園市為6至11歲的國小學生接種莫德納疫苗，今天由龜山大坑國小、蘆竹國小及中壢區芭里國小學童率先施打。市府上周調查，全市家長同意率為48%，教育局表示，今天雖有家長臨時改變意願，不過絕大多數預約的學生還是願意打，本周也會陸續在各校提供接種服務。
今天大坑國小、蘆竹國小、芭里國小施打率分別為42%、32.3％、26.8％。大坑國小上周同意家長有73位，今7人臨時棄打；蘆竹國小上周54位同意施打，今4人棄打；芭里國小上周68人同意施打，今3人棄打。
大坑國小林惠萍坦言，部分家長因得知兒童BNT將到貨，選擇不打莫德納，也有家長認為孩子的心理建設還不夠，所以尊重孩子意願先不施打；今天施打過程，有2位小朋友起出身體不適，但回教室後休息已無大礙。
蘆竹國小和芭里國小則各有1和4位學生曾反映頭痛，部分在班上休息後已好轉，也有學生請防疫假回家休息。
市長鄭文燦表示，今天疫苗施打現場播放輕音樂及卡通，讓小朋友放鬆心情也避免緊張暈針，學校配合調整暫停2周內的體育課等激烈性的活動，家長也可以評估孩子狀況申請1到3天的疫苗假照顧孩童。
鄭文燦表示，4月食藥署核准Moderna疫苗可用於6至11歲兒童接種，對於這個年齡層疫苗接種於否，許多專家學者都有提出看法，兒童接種需要有家長同意書，家長有任何疑問也可諮詢醫師，政府會盡可能地把所有選項提供給大家，讓家長們選擇自己的決定。
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