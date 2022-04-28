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缺疫苗、快篩劑與指引 家長訴心聲

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨副發言人周羿希28日說，如果孩子不小心染疫，怎樣要如何照顧？盼政府能儘速提出配套措施，最起碼防疫電話要撥得進去。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨副發言人周羿希28日說，如果孩子不小心染疫，怎樣要如何照顧？盼政府能儘速提出配套措施，最起碼防疫電話要撥得進去。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

孩童照護缺指引、買不到快篩，年輕爸媽怎抗疫？國民黨文傳會副主委林家興表示，許多公司不接受防疫照護假，盼政府能頒布專用指引，並推動給付6成薪資的照護假。國民黨28日上午舉行記者會提出三大訴求：儘快公佈BNT疫苗時程、提供學校充足的快篩試劑與頒布家長專用的防疫假指引。

應推行給薪照護假

國民黨於28日召開記者會為年輕父母請命，林家興說，指揮中心因應本土疫情升溫，祭出學校停課標準、3+4新規上路等防疫新規定，但卻沒有給小朋友專用的防疫指引，讓家長、學校及補教業者手忙腳亂，許多父母更不確定孩童要不要打疫苗，1922與地方衛生局電話專線又總是忙線，導致家長們無處諮詢。

他指出，因為疫情燒進校園，許多學童列為居家隔離，父母想請居隔假來照顧孩童，卻有很多公司不願接受這樣的申請；而如果遇到預防性停課的狀況，學童無法去學校上課，但也沒有居家隔離單，父母只能用自己的特休來照顧孩子，呼籲政府應頒布家長專用的防疫指引，並推動給薪照護假。

家長的煩惱

國民黨副發言人，同樣也是一位母親的周羿希說，身為父母最關心的問題就是，如果孩子不小心染疫，到底該如何照顧？她說，孩童確診會出現很多不同狀況，但現在防疫電話根本打不進去，藥局也買不到退燒藥了，「大家都不希望新北重症兒的悲劇再度發生」。

而快篩實名制甫上路，民眾湧進各地藥局搶快篩。周羿希指出，附近藥局的快篩「五分鐘就賣完」，一天更只提供76組快篩，下一梯什麼時候也不知道，質疑「需要上班的爸爸媽媽，真的搶得到快篩嗎？」

國民黨發言人白喬茵也透過預錄影片指出，目前快篩實名制限購一次，但下一次什麼時候再開仍是未知數，是一週、還是安排一個月的時程？許多民眾毫無心理準備，與疫情「盲目抗戰」，希望政府儘速公佈時程，提前溝通，「不要讓大家都無所適從」。

前國民黨文傳會主委凌濤則說，現在快篩試劑不夠，PCR檢驗站量能也不足，更以桃園為例說，「整個桃園只有6個篩檢站，更有行政區有45萬人口，卻只有1個篩檢站」，導致許多民眾被迫頂著大太陽排隊，更造成不必要的群聚。林家興呼籲，政府應制定大家可以遵循的防疫標準，而非讓所有的家長與孩童身處疫情險境。

圖說：

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