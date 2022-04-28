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國小學生接種疫苗 北市規劃5月5日起施打

中央社 / 台北28日電
台北市教育局今天表示，5月5日起規劃6至11歲國小學生接種疫苗。 中央社
台北市教育局今天表示，5月5日起規劃6至11歲國小學生接種疫苗。 中央社

台北市教育局今天表示，5月5日起規劃6至11歲國小學生接種疫苗，初估20日施打結束，且配合學生申請疫苗接種假，鼓勵各校啟動3至5天遠距教學演練。

台北市議會教育委員會上午召開兒童疫苗施打規劃等專案報告，台北市政府教育局長曾燦金等官員列席報告。

曾燦金報告時說，台北市公私立國小154校、特教學校4校、外僑學校7校，全市共165校，針對6至11歲國小學生接種疫苗，分2階段調查家長意願，第1階段已結束，第2階段預計5月3日結束。

他指出，29日召開學校說明會，找校方及衛生局參與，目前規劃下週將找一所學校當示範校園，相關設置細節等仍需與校方討論。

他說，5月5日起針對6至11歲國小學生接種疫苗，至20日結束，但考量行政作業等需求，預估可能會延期一週，至5月底。

曾燦金表示，國小學生施打疫苗方式包含入校集中接種、開設專案門診，像特教學校等由衛生局媒合醫院以專案門診接種，其餘學校盼透過入校集中接種為主。

依教育局資料，台北市公私立國小等共165校，符合接種資格（6至11歲）學生約12萬5300人，約48%家長同意子女接種疫苗，預計約6萬名學生施打。

教育局表示，至於疫苗接種配套措施，學生至醫院接種疫苗，學校要給疫苗假，當天若有不良反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（包含接種當天），必要時可延長，配合疫苗接種，鼓勵各校啟動搭配3至5天遠距教學演練，家長若要請假陪學生到醫院打疫苗或有照顧學生需求，可請防疫照顧假。

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