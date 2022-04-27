嘉市累計4間國小生採檢陽性 嘉女增1生陽性全校將停課

嘉義市多間學校傳出篩檢陽性，包括嘉義高工2名高三不同科的學生、嘉義女中1名兼課老師、興嘉國小1名3年級生、崇文國小1名1年級生、文雅國小1名4年級生、林森國小1名4年級生，其中擴大匡列採檢後，文雅、林森疑再傳同班學生陽性；另，嘉女增1舞蹈班學生陽性，周四及周五全校預防性停課。

市府教育處長林立生表示，嘉市多間學校傳出有零星陽性個案，部分班級預防性停課，市府已通知相關場域全面消毒，要求學校持續關注師生健康狀況，每日量測體溫2次並回報，也請家長切勿慌張。

市府衛生局指出，校園傳出採檢陽性個案，染疫都有脈絡可循，例如家長已先確診，或居住疫情更嚴重的縣市、接觸過外縣市友人。

興嘉國小1名3年級學生的家長昨採檢陽性後，孩子也出現症狀、PCR陽性，校方昨晚立即匡列，包括學生30人、安親班10人共40人，今分批PCR採檢後，皆為陰性，該班級則居家隔離，改線上教學到5月2日。

崇文國小1名1年級學生昨到醫院採檢陽性，學校獲報立即匡列師生共26人，今也分梯次去篩檢，都為陰性，該班級居家隔離，5月3日復課。

文雅國小1名4年級學生身體不適，上午去診所篩檢陽性，校方近中午獲報，考量4年級僅2班，且涉及有的科目跨班授課，中午由家長帶回後，分批帶去採檢，疑又出現2名同班學生陽性，明天還會繼續篩檢，該2班預計停課到5月3日。

林森國小1名4年級生，周二就身體不適請假，今中午其父母昨天採檢陽性，小孩也採檢出陽性，校方匡列班級師生等接觸30人，但下午疑又有1名同班學生採出陽性，校方仍再確認該班級下周的復課時間。

嘉義女中有1名舞蹈班兼課老師，昨有到校上課，今上午感覺不適篩檢陽性，校方將3個舞蹈班52名學生，轉為線上上課，但1名舞蹈班學生下午採檢陽性，校方考量住宿生，28日、29日全校預防性停課全校清消，改線上教學。

嘉義高工2名高三學生分別於昨晚、今上午篩檢陽性，兩人分屬不同科，教室位於中廊的兩端，校方匡列師生等接觸者120人進行居家隔離，全校預計明天、後天預防性停課，下周一復課，採檢結果待釐清。