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聯發科也爆多人確診 竹市府晚間證實了

苗栗仁德醫專6學生確診 4個班停課10天

中央社 / 苗栗縣23日電

苗栗縣後龍鎮的仁德醫護管理專科學校傳出多名學生確診COVID-19，縣府今天表示，截至目前共有6名學生染疫，其中5人同宿舍，校方針對所屬4個班停課10天，改遠距線上教學。

苗栗縣府衛生局指出，苗栗縣今天新增28例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中案50334為居住頭份市、仁德醫專健康美容觀光科學生，因同班同學確診（外縣市個案），昨天由校方通知至醫院採檢呈陽性確診。

苗縣衛生局表示，除案50334外，採檢結果另有4名學生呈陽性，案號及歸屬縣市尚未公布。

衛生局說，仁德醫專6名確診學生包含健美觀光科101班3人、口腔衛生科101班1人、生技製藥經營管理科101班1人及視光科101班1人，其中5人為同宿舍，已請學校造冊學生及教職員擴大採檢並完成清消，將持續疫調、嚴密監測。

因應疫情，校方公布6名個案學生所屬4個班今天起至5月2日暫停實體上課10天，改採遠距線上教學；4月18日至22日曾監考上述班級的教師，4月23日至5月2日自我健康監測10天。

新冠肺炎 COVID-19

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