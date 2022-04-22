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新北居家隔離師生快篩取代PCR 降低醫療負擔

中央社 / 新北22日電

新北市府教育局今天指出，新北累計115所學校、52所幼兒園停課，針對COVID-19居家隔離的師生發給快篩試劑取代核酸檢測（PCR），以簡化行政流程並降低醫療量能負擔。

新北市教育局今晚以文字資訊回應媒體詢問表示，22日受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的學校，新增27校、14園；統計全部受影響校數為115校、52園，其中有4校為全校（園）停課，其餘都是部分班級停課。

教育局指出，新北校園疫情風險評估、線上教學都遵照中央的指引，暫停實體課程的實施標準，是以健康、經濟與學習的考量，彈性應變機制。

教育局表示，不會全面實施線上教學，仍採取居家線上教學及學校實體教學等2種並行。若師生為高風險者（PCR陽性或居家隔離者）採居家線上教學，其餘實體教學。

新北市政府教育局長張明文表示，教育局自20日起，針對學校居家隔離者，以家用快篩取代PCR檢測，一旦學生確診，會發給同班同學每人2支快篩試劑，學校通知家長到校領取試劑回家篩檢，以簡化行政流程，降低醫療量能負擔。

教育局指出，學校會追蹤居家隔離的師生快篩情形，居隔學生回家後快篩若陰性，不需再做PCR，只要隔離在家學習，10天後再篩檢1次陰性就解隔。

若居隔者快篩第1劑呈現陽性或身體不適、居隔10天快篩第2劑呈現陽性者，由學校快速發送採檢訊息給居隔者，可憑居隔單到醫院檢測PCR，如此可降低醫院執行PCR篩檢的負荷。

教育局表示，新北市幅員遼闊且學校型態多元，授權給學校依據中央頒布的暫停實體課程實施標準因地制宜，與兼顧學生學習權益彈性應變。

新冠肺炎 COVID-19

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