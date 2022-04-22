快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

因應確診數增加 基隆演練實體和視訊授課同步

中央社 / 基隆22日電

基隆市今天新增275例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市長林右昌表示，因應未來可能確診數增加，市府思考實體教學時同步視訊授課，今天已在一所學校演練，將視狀況嘗試推出。

台北市國高中25日至29日實行遠距教學演練，師生免到校，基隆市是否跟進，林右昌下午在線上記者會表示，不曉得台北市的考量為何，基隆市高中部分問題比較不大，確診數和停班課數算穩定，新增確診數較多是在小學，分析原因12歲以下學童大概都有在補習班或安親班，因為跨校、跨班且空間較密集，只要有學童確診，通常會影響數所學校。

林右昌說，市府正思考一方面採實體教學，如果家長有疑慮或狀況，學生必須留在家，能否同時透過視訊上課，今天已在某所學校試教、試學，瞭解老師教學是否產生困擾、執行面是否有問題、設備是否要加強、教學互動上是否順暢等。

林右昌表示，第一線老師和校園長若覺得這樣的模式可以運作，市府未來會視狀況嘗試推出，這是市府因應未來確診數可能越來越多時，必須採取超前部署的作法。

此外，林右昌表示，市府執行「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，目前已累計評估152人，有99人完成健康條件審核，符合資格已派案77人，另有22人不符合資格，市府採購的1000部血氧機已到貨，這是首開先例，提供居家照護的確診者使用，並在解隔後回收。

林右昌指出，為縮短確診者在家等待時間，市府首推「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」，可掃描QR Code至網址（https://www.surveycake.com/s/N0kWx）填寫問卷，送出後資料就會傳到醫療院所進行評估，符合資格者就會直接入案。

林右昌表示，自我申請快速通道是基隆市的創舉，一方面可以減省醫療端工作負擔，也可讓確診者加速得到回應與服務的支持，可減少確診者1.5到2天的等待時間，民眾如果還是有問題，可以撥打24小時防疫專線（02）2456-5861或（02）2427-6154。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

基隆服務居家照護確診者 採購1000部血氧機明到貨

基隆搶打疫苗診所不足 林右昌：已向中央申請

「身邊有確診者怎麼辦」 基隆防疫專線最常被問這句話

基隆未公布全校停課校名引家長資訊混亂 林右昌：避免標籤化

相關新聞

北市國高中為何下周演練遠距教學？教育局長說明三理由

台北市國高中下周將演練在家遠距上課，台北市教育局長曾燦金今天表示，選下周演練有三大理由，包括希望在防疫過程中兼顧學生學習...

中鏢傳染學生竟笑「隔離照領薪怎不早確診」 男師挨罵請辭

南投縣男代課教師參加阿妹演唱會，染疫後傳給班上學生，造成3所學校波及停課。這名老師在隔離中竟直播「隔離後薪水照領，還不用...

北市擬「國高中下周免到校」遠距上課演練 新北未跟進

台北市傳出國中及高中下周一(25日)至周五(29日)將實施線上遠距教學，新北市教育局則表示，目前仍依中央停課標準辦理，並...

獨／因應疫情演練 北市「國高中下週免到校」改遠距線上教學

台北市教育局今天指示，台北市國中及高中下周一至五實施線上遠距教學，相關人士證實消息，相關消息將於下午防疫記者會宣布，並...

中國醫大多名學生確診 校方：中午12點後全採線上教學

中國醫藥大學學生會在臉書上緊急公告，校內有多名學生PCR陽性確診，引發討論。中國醫藥大學證實，校方今早接獲學生通知，召開...

北市國高中演練遠距教學 網炸鍋：超前部署還是製造混亂？

台北市政府今（22）日宣布，全市國高中學校下週改為遠距教學。然而，這與此前台北市長柯文哲提倡的「共存」政策大相逕庭，引發眾多質疑聲浪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。