因應確診數增加 基隆演練實體和視訊授課同步

基隆市今天新增275例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市長林右昌表示，因應未來可能確診數增加，市府思考實體教學時同步視訊授課，今天已在一所學校演練，將視狀況嘗試推出。

台北市國高中25日至29日實行遠距教學演練，師生免到校，基隆市是否跟進，林右昌下午在線上記者會表示，不曉得台北市的考量為何，基隆市高中部分問題比較不大，確診數和停班課數算穩定，新增確診數較多是在小學，分析原因12歲以下學童大概都有在補習班或安親班，因為跨校、跨班且空間較密集，只要有學童確診，通常會影響數所學校。

林右昌說，市府正思考一方面採實體教學，如果家長有疑慮或狀況，學生必須留在家，能否同時透過視訊上課，今天已在某所學校試教、試學，瞭解老師教學是否產生困擾、執行面是否有問題、設備是否要加強、教學互動上是否順暢等。

林右昌表示，第一線老師和校園長若覺得這樣的模式可以運作，市府未來會視狀況嘗試推出，這是市府因應未來確診數可能越來越多時，必須採取超前部署的作法。

此外，林右昌表示，市府執行「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，目前已累計評估152人，有99人完成健康條件審核，符合資格已派案77人，另有22人不符合資格，市府採購的1000部血氧機已到貨，這是首開先例，提供居家照護的確診者使用，並在解隔後回收。

林右昌指出，為縮短確診者在家等待時間，市府首推「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」，可掃描QR Code至網址（https://www.surveycake.com/s/N0kWx）填寫問卷，送出後資料就會傳到醫療院所進行評估，符合資格者就會直接入案。

林右昌表示，自我申請快速通道是基隆市的創舉，一方面可以減省醫療端工作負擔，也可讓確診者加速得到回應與服務的支持，可減少確診者1.5到2天的等待時間，民眾如果還是有問題，可以撥打24小時防疫專線（02）2456-5861或（02）2427-6154。