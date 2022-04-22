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北市國高中演練遠距教學 網炸鍋：超前部署還是製造混亂？

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市政府決議下週全市國高中採遠距上課一週，此舉引來罵聲。聯合報系資料照
台北市政府決議下週全市國高中採遠距上課一週，此舉引來罵聲。聯合報系資料照

台北市政府今（22）日宣布，全市國高中學校下週改為遠距教學。然而，這與此前台北市長柯文哲呼籲的「共存」政策大相逕庭，引發眾多質疑聲浪。

北市長柯文哲多次批評中央「戰略已經開始朝向與病毒共存，可是戰術卻還在以清零為手段」，並主張「共存」政策，建議日後應「以快篩代替隔離」，意即學生每天一早自行快篩，呈現陰性才能到校，陽性則以確診者處理，這樣一來便無須全班停課。

不料，北市政府於今（22）日決議，下週全市國高中學校停止到校一週，目的是提前演練線上教學。此政策一出，柯文哲立即遭網民痛批自相矛盾，「昨天才剛喊過要以篩代隔，就這樣沒了」、「我自己預測然後自己停擺，我預測成真」、「阿北的共存跟上海差不多」、「柯自己說要共存，結果政策卻在清零」。

不少網友也擔憂此舉恐加重北市家長負擔，「台北市家長自求多福」、「光是停課這樣搞家長遲早崩潰」、「北北基桃通勤的學生及學校會被台北市府整死」、「國中會考倒數一個月啦，你台北市停課，等於放那些無法自己花錢請家教的孩子去流浪」。

更有人拿疫情較嚴峻的新北市與北市比較，「台北停，疫情更嚴重的新北不停」、「老實說真的看不懂台北到底想幹嘛，隔壁新北都還比較一致」、「就看著別的縣市一個一個復課正常到校」、「新北市都還沒有很多間停課的，就你台北先預想要亂」。

不過，也有網友為北市府緩頰，認為中央政策搖擺不定才會讓各縣市無所適從，「停課、隔離標準不改，下禮拜也是會很多人在家」、「沒有中央指引，各縣市是要怎麼做」、「看來有人不懂陸續停跟統一做的差異，就是要減少混亂啊」、「下週就要都停了，中央還不作為地方只能先在權限內盡力救吧」。

新冠肺炎 柯文哲 遠距教學

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