中國醫大多名學生確診 校方：中午12點後全採線上教學

中國醫藥大學學生會在臉書上緊急公告，校內有多名學生PCR陽性確診，引發討論。中國醫藥大學證實，校方今早接獲學生通知，召開防疫會議中，全校約8千多位學生，目前英才、水湳校區今天中午12點後，採線上教學。疫調結果由中央疫情指揮中心統一對外公布。

至於確診學生是否到中國醫藥學院實習？有無影響醫院運作？中國醫大僅表示，相關疫調結果，統一由中央疫情指揮中心對外說明。

中國醫大說，校內約8千餘名學生，目前確診學生有在英才、水湳校區出入，今天中午12點起，兩校區採線上教學，學生受教權益不受影響。

中國醫藥大學學生會今在臉書公告，學生會接獲學務處通知，兩日內累計3名同學PCR陽性確診，其中一位入校後接獲陽性通知，英才、水湳校區今中午12點起暫停所有實體課程與期中考一天，並進行疫調與框列密切接觸者，採線上課程或事後補課或補考。