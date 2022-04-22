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宅女小紅崩潰曝兒學校「停課一周四變」 網笑：媽的多重宇宙真實版？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為兒童線上上課示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
圖為兒童線上上課示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台灣疫情發燒，全台已有數百學校因疫情停課，改成居家線上課程，作家宅女小紅也深受其苦，念小學的兒子停課訊息一週四變，她在臉書敘述了媽媽們宛如坐雲霄車的心理轉折。

小紅表示，孩子禮拜一被宣佈停課一禮拜，晚上八點半收到消息縮短為三天。禮拜三她歡天喜地打包學用品，準備要隔天一早踢孩子出門，結果因為又有別的孩子確診，半夜十一點半又收到消息，停課改為十天。」最後禮拜四早上七點多又收到訊息，重算一次停課變成八天，小紅笑稱「但我沒放心上了。」

ＰＯ文一出，媽媽們互相取暖，「看到小紅戲劇性停課的足跡，突然覺得我家小學生停課、復課要從電視上看到好像還好而已」、「媽的多重宇宙真實版」、「恭喜獲得天輪之樂獨享餐10天份」、「有小孩的現在收到學校發來的簡訊，都會抖一下...半夜驚醒都會去看一下手機，有沒有偷偷被通知明天又停課了」、「全校家長半夜洗三溫暖，半夜家長群組很精彩」。

小紅也加碼爆料，「一堂課只有二十分鐘，九點半似乎已經沒課了，房裡傳來樂高翻攪的聲音」。有媽媽留言，「我們學校的線上課程，規定孩子要穿制服，每堂要上個30分鐘，體育課一樣線上教學，感覺我們是否太認真？」、「有上過線上的，說20分鍾，前10鐘都在管秩序和告知入錯堂的，請他們退出，最後上課大概剩不到10分鐘」、「老師說避免小孩盯螢幕太久，每三十分鐘下課一次，媽媽沒地方躲」、「我們現在才要開始上，而且下午還有（中年級媽媽飄過～」。

ＰＯ也釣出老師回應，「謝謝小紅把本校戲劇化的停課過程交代得如此完整，老師快發轟了」。還有家長笑稱孩子居家上課，家長壓力太大需要買醉，「最近酒商應該要主攻家有小學生的家長們，居家上課實在是太可怕」、「看完第一段文字敘述，就想開酒了」。

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