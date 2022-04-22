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台東寶桑國中1老師確診 全校停課至5月1日

中央社 / 台東縣22日電
寶桑國中。圖擷自寶桑國中官網
寶桑國中。圖擷自寶桑國中官網

台東縣寶桑國中有老師確診，接觸過5個班級，今天起全校停止實體課程至5月1日；另外，三民國小和平分校有學生確診，和平分校即日起停課。

台東縣政府昨天深夜11時許緊急發布通知，寶桑國中因有教職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經調查接觸5個班級學生，已達學校1/3班級數，為確保學校安全22日起停止實體課程至5月1日。

成功鎮三民國小和平分校有1名學生確診，密切接觸者為班上5名學生之外還有相關老師，已達全校1/3班級數，全校今天起停課至5月1日。

另外，豐年國小因有1名學生家長確診，學校四年級（1 班）學生列居家隔離，這班今天預防性停課一天。另外賓朗附幼，因有學生確診，幼兒園今天起停課至5月1日。台東累計至今天已有19所學校停班或全校停課。

台東縣政府今天在台東市藝文中心前廣場將開設台東市區快篩站，時間為上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分，呼籲若與今天公布的確診者足跡重疊的鄉親，務必前往篩檢。

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