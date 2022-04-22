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師生確診增 竹縣5鄉鎮市各級學校停止校園開放

中央社 / 新竹縣21日電

因應師生確診人數增加，新竹縣政府教育局今天宣布，即日起，竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮等5鄉鎮市，各級學校停止校園開放，社區大學除外。

新竹縣政府晚間更新暫停實體授課班級的學校，竹北市東興國中有1名學生確診，這班級及夜自習師生至4月30日暫停實體課程。六家國小全校累計4人確診，全校超過1/3班級受影響，明天全校暫停實體課程1天，等待疫調及採檢結果出爐。

新豐鄉新豐國小，有1名教師確診，這班至4月30日暫停實體授課。芎林鄉碧潭國小，有1名學生確診，這班至4月30日暫停實體授課。

竹東鎮中山國小，有1名學生確診，這班至5月1日暫停實體授課。新埔鎮清水國小，有1名教師確診，因老師跨班授課且活動範圍多有重疊，全校至4月30日暫停實體授課，因逢假日，5月2日復課。

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