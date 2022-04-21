屏東新增32例確診 東港海濱國小全校停課
屏東縣政府今天公布32例本土確診個案，其中有16例與6個家庭群聚有關、5例居隔期間陰轉陽、其他確診個案11例，部分仍在疫調中；東港海濱國小全校6班，暫停實體課程。
縣府今天召開線上直播記者會，縣長潘孟安表示，今天新增的32例本土確診個案中，16例家庭群聚是6個家庭，目前因應疫情發展，屏東縣除原有的部立屏東醫院、潮州茂隆骨科、南門醫院篩檢站外，東港鎮從明天起篩檢站移到海濱國小。
至於小琉球三隆宮篩檢站原訂到今天，潘孟安表示，決定檢延長至明天，呼籲與確診者足跡重疊民眾自行前往篩檢。
衛生局表示，目前全縣停班停課狀況，東港海濱國小全校6班暫停實體課程，部分班級暫停實體課程有14校14班，包括恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小、港東國小，共587人居家隔離。
衛生局表示，今天共匡列380人採檢，居家隔離188人、自主健康管理192人，確診者相關足跡包括7-11億財富門市、高雄銀行屏東分行、越位台品、勞動部勞工保險局屏東辦事處、東港農會超市、東港漁貨拍賣市場、東港區漁會信用部、琉球鄉杉福漁港等。
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