輔大校長染疫校園消毒 80人以上班級遠距授課

中央社 / 新北21日

輔仁大學校長江漢聲確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），輔大今天表示，25日起，學校修課人數80人（含）以上班級，將採遠距線上授課方式，校園相關大樓、教室已消毒。

聯合新聞網今天報導，江漢聲近日被驗出PCR陽性，可能是國內首名大學校長確診病例。

輔大今天表示，4月25日起，學校修課人數80人（含）以上的班級，採遠距線上授課方式。另外，校園原本就會定期消毒，會針對本次個案足跡與「野聲樓」等相關場所，展開加強清消作業。

新北市政府衛生局表示，相關個案居住地為台北市，個案管理與調查由北市衛生局處理，至於輔仁大學校園的清消，會由校方積極處理。

新冠肺炎 COVID-19

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