北市鼓勵各校加密線上教學演練 落實停課不停學

台北市教育局今天重申停課規定，若確診者或密切接觸者分布達1/3或超過10班，可在教育局同意後全校實施線上教學，並鼓勵各校在經過課發會同意、與家長溝通後加密線上教學演練。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，市長柯文哲指出，台北市過去10天新增個案數成長4倍，確診數看起來會以等比級數慢慢上升，再過10天有機會達到1萬例，屆時不用覺得奇怪。

副市長蔡炳坤說明，台北市今天共有99所學校、4.6萬人受停課影響，創下新高，等於有1/8的學生正在停課。

蔡炳坤指出，由於疫情對學校衝擊大，教育局今天召集各校小學校長、明天召集中學校長們開會，重申不管是按照規定停課，還是做線上教學演練，務必落實停課不停學，並與家長充分溝通。

台北市教育局補充說明現行停課標準，若確診者或密切接觸者所屬班級分布達全校1/3或超過10個班級，可在與教育局討論、經過同意後全校停止實體課程、實施線上教學。

教育局表示，疫情快速變化，鼓勵各校加密、加緊線上教學演練，經各校課程發展委員會同意、與家長充分溝通後，不須提報教育局可逕行實施，在不影響學生學習權益的前提下，由各校視需求判斷天數。

此外，蔡炳坤表示，市府目前共有59名員工確診、437名員工居家隔離，現在各單位已經啟動居家辦公演練，若有人員確診就會按照SOP處理，市政運作沒有問題。