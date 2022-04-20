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基隆未公布全校停課校名引家長資訊混亂 林右昌：避免標籤化

中央社 / 記者王朝鈺基隆20日電
基隆市長林右昌。報系資料照／記者游明煌攝影
基隆市長林右昌。報系資料照／記者游明煌攝影

基隆市府因未公布全市各校停復課日期等，有家長抱怨資訊混亂，在社群發起全市各校停課接龍。市長林右昌今天說，市府盡量避免公布特定學校，不會特別「標籤化」全校停課的學校。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上記者會表示，目前基隆市全校停課有4校，包含3所小學和1所幼兒園，預防性停課有1所國小和1所幼兒園，部分停班則有6所高中職、6所國中、15所國小及13所幼兒園，總計40校共77班。

有家長詢問，市府是否能公布全市停課學校名稱，林右昌表示，學校如果要停班，這個班級的家長一定會立即接到導師通知，家長也可從School+的APP收到停班通知；如果要停課則由校方通知，不是由市府教育處通知。

基隆市原則上比照台北市和新北市，市府不會特別「標籤化」全校停課的學校，因為現在和去年狀況不一樣，市府盡量避免公布特定學校，有在反映的市民可能不是停班或全校停課的學生家長，因為如果是家長一定會在第一時間接到通知。

此外，民眾黨基隆市議員提名人林毓峯今天在記者會表示，基隆一家3口被隔離，竟然收到12份隔離通知單，離譜的是隔離日期還兜不攏，民眾真的會無所適從。

市府衛生局長吳澤誠回應，因為匡列密切接觸者為居家隔離者是法定程序，衛生所把疫調的密切接觸者送到中央核定發下來後，衛生所會向受居家隔離者再次確認，接著會綁定手機，系統會傳送居家隔離單到受居家隔離者手機，個案必須在手機上確認，居家隔離書才能定案。

吳澤誠說，根據手上資料，確實解隔離有2個日期，分別為4月10日和4月11日，是否為系統在判定時，受居家隔離者有無完整在手機上確認，系統認為流程沒有完整，是否是這個原因才產生系統再次傳送，衛生局希望能拿到完整資訊，才能透過系統查出流程哪個環節出問題。

新冠肺炎 COVID-19

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