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疫情影響 宜蘭縣累計9所國小全校停課

中央社 / 宜蘭縣20日電

宜蘭縣今天新增89例本土確診，宜蘭縣政府表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，縣內至今有9所國小全校停課10天，其中多數學校復課時間為4月底。

宜蘭縣長林姿妙下午在防疫線上記者會中指出，宜蘭縣今天新增89例本土確診病案，其中羅東晶園會館喜宴群聚案新增5人，另有18例個案已知感染源，其餘個案感染源正在調查中。

宜蘭縣政府衛生局補充，最近也發現新的傳播鏈，這是魚販家族群聚案，昨天有3名大人確診，今天新增3名孩童確診，感染源是否來自外縣市，目前持續疫調中。

宜蘭縣政府教育處統計，受到疫情影響，至今有成功國小、北成國小、竹林國小、二城國小、孝威國小、羅東國小、金岳國小、碧候國小與蓬萊國小等9所國小全校停課10天；各校復課時間不一，分別為4月25日至5月2日間；停課期間，改採線上教學。

新冠肺炎 COVID-19

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