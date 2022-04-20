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小一童揹4.4公斤書包跌倒「像烏龜翻不起來」 母哀怨曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽不捨就讀小一的女兒每日都要把所有課本揹回家，過程中還不小心跌倒，「像烏龜被翻身了一樣爬不起來」。（翻攝自臉書社團爆怨公社）
一名媽媽不捨就讀小一的女兒每日都要把所有課本揹回家，過程中還不小心跌倒，「像烏龜被翻身了一樣爬不起來」。（翻攝自臉書社團爆怨公社）

台灣本土疫情延燒到校園，一名媽媽不捨就讀小一的女兒每日都要把所有課本、重量達4.4公斤揹回家，在過程中還不小心「像烏龜被翻身了一樣爬不起來」，都因老師擔憂疫情影響臨時停課而超前部署，引起不少家長共鳴。也讓她感嘆，「每天背一堆厚課本的日子還要多久啊？」

一名媽媽日前在臉書社團「爆怨公社」表示，疫情嚴峻的關係，就讀小一的女兒的老師以防學校臨時停課，原本只要把當天作業帶回家即可，超前部署改為每天都要把所有課本都帶回家，但她抱怨，現在新課綱的課本真的「又大又厚」，無疑是造成女兒負擔。

一名媽媽量了小一女兒的書包重量，竟達4.4公斤。（翻攝自臉書社團爆怨公社）
一名媽媽量了小一女兒的書包重量，竟達4.4公斤。（翻攝自臉書社團爆怨公社）

她表示，女兒體重僅18公斤，配上圖片可見，當天女兒揹了7本課本和1本字典共4.4公斤的重量回家，從教室走到校門口因重心不穩跌倒，「像烏龜被翻身了一樣爬不起來」，所幸因書包擋住並未受傷，令母親又心疼又好笑。把書包接過來時，直呼「哇塞，真的好重！」哀號「這每天背一堆厚課本的日子還要多久啊？」

不少網友看完後心有戚戚焉地表示，「小學生課本的印刷紙質很厚，所以課本都變得很重。」、「18公斤背1/4體重，等於成人背登山全配了」、「我女兒也是，書包重到我覺得都壓不高了」、「學校根本逼小孩帶一堆書回家，覺得很可憐」，也有人質疑，「停課的話再通知家長領回就好了，有需要這麼超前部署嗎？」

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