竹縣興隆國小採檢全陰 除確診者班級外20日皆復課
新竹縣政府今天表示，興隆國小因累計2名學生確診，全校今天暫停實體授課1天，因採檢結果全數陰性，明天復課，但確診者班級則至25日暫停實體授課。
新竹縣政府今天提供新聞資料表示，竹北市的薇恩幼兒園，新增1名學生確診，晚間全園採檢，並將暫停實體授課至採檢結果出爐。其中，有一班至24日暫停實體授課，另一班至28日暫停實體授課。
縣府表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全面實施校園加強防疫措施，包含竹北市及新豐鄉各級學校校園暫停開放（除社大外），戶外教育、畢業旅行等活動延期辦理，持續落實用餐使用防疫隔板，課程實施均需符合各項防疫規定。
縣府指出，縣府持續嚴密疫調、匡列以及採檢，同時繼續開設社區採檢站、疫苗接種服務，希望有效控制傳播鏈。新竹縣社區篩檢站明天晚間6時至9時，在大安醫院急診室提供篩檢服務。21日與22日晚間6時至9時，在新仁醫院急診室提供篩檢服務。
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