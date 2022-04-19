桃園今新增13生、2師確診 15校有班級停課一次看

桃園今天新增13生、2師確診，教育局晚間宣布，新興國際國中小國小部、觀音國小、南勢國小、大業國小、光明國小、私立福崁英語短期補習班、義興國小、私立普利斯堡英語會話短期補習班、建德國小、衛理幼兒園安親班、文化國小、內柵國小、龍星國小、私立千平美語短期補習班、清華高中確診者該班級停課。

據了解，新興國際國中小國小部確診者為一對兄妹檔，分別是3年級男童、1年級女童，下午已入校採檢約130人。觀音國小確診者為3年級男老師；南勢國小確診者為2年級女學生，去過私立建成兒童課後照顧服務中心；大業國小確診者為1年級男學生，有去過私立津橋美語短期補習班。

光明國小確診者為4年級男童，有去私立福崁英語短期補習班；義興國小確診者為2年級女學生，有去私立普利斯堡英語會話短期補習班。建德國小新增3例都是2年級女學生，與衛理安親班有關；文化國小確診者為2年級女學生；內柵國小確診者為5年級女老師；龍星國小有2例為一對兄弟檔，分別為6年級、3年級男童，有去私立千平美語短期補習班；清華高中有1例為1年級男學生。