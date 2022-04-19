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中山女中教師染疫3班級停課 20日起演練線上教學

中央社 / 台北19日電

台北市立中山女子高級中學今天獲知一名教師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），召開防疫小組及課程發展委員會後決議，教師密切接觸的3班級停課，全校明天起演練線上教學3天。

台北市政府教育局截至下午3時統計，累計90所校園有停課情況、3萬2368人受影響。

此外，台北市立建國高級中學也在官網宣布，建中人員染疫，多名師生被匡列居家隔離，綜合考量後，經防疫小組及課發會決議，明天起到27日演練線上遠距教學，28日恢復實體課程。

新冠肺炎 COVID-19

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