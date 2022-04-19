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北市國小停課作法 教育局20日與校長們視訊說明

中央社 / 台北19日電

台北市敦化、仁愛國小昨天因疫情臨時停課引發爭議。市議員簡舒培今天質疑，北市府學校停課SOP不夠明確。教育局長曾燦金表示，明天將和全北市國小校長視訊說明。

台北市議會今天進行教育部門質詢及答覆，民進黨台北市議員簡舒培質詢表示，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響導致學校停課亂象嚴重，昨天有幾所學校自行宣布停課，造成家長抱怨連連，北市各級學校是否確切了解相關停課指引，但從昨天案例來看，教育局說法前後打臉。

她指出，仁愛國小昨天早上發信給家長們，內容說上週有1名同學確診，19日上午調查陸續發現疑有部分接觸者，所以昨天中午12時前開始停課至25日止，26日起復課，教育局是否知道此事；之後，因敦化國小被北市府打臉後，仁愛國小立刻又發通知說是教學演練、非因確診者而停課，且更正停課時間至21日。

簡舒培問到，現在學校停課標準作業程序（SOP）到底為何，是由誰決定，這2校案例告訴教育局要趕緊將SOP定下來，有可能是教育局指引不夠明確，建議最好明天召開全市校長會議並制定SOP說明，因為校長們也怕出事情，卻可能因疫情資訊不清楚而做出不精準決定，所以不能罵校長們。

曾燦金答詢表示，現在已透過多元管道通知校長，包括簡訊方式等在內，停課需報送教育局主管科，大家要做溝通協調，因為一班停課比較明確，但涉及全校停課的計算基礎較多，且有時間差問題，教育局較有處理經驗，和衛生局雙重確認後，再給學校建議。

他說，基本上一個原則，停課之前至少前一天要公告，讓家長有所準備。所以校長應該要有敏感度，因為不管是疫情或颱風放假問題，校長應規劃行政管理，怎麼會早上臨時宣布停課。

曾燦金表示，停課SOP需由學校課發會或校務會議先擬案，再向教育局主管科報告、說明。教育局明天將召開全北市國小視訊會議，會將停課SOP細節告訴校長們，中教科本週內也會接續進行處理，透過舉辦說明會讓學校更清楚作法。

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