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北市敦化國小臨時停課又改線上 校長：檢討改進

中央社 / 台北19日電

台北市敦化國小昨天臨時決定全校停課，引發爭議後又改為線上教學演練3天。校長柯文賢說，事後有做出2點檢討，包含臨時通知及沒有跟教育局核對的部分，一定會改進。

敦化國小昨天上午緊急宣布，因為全校超過10個班級有同學被匡列隔離，因此中午起全校停課到25日，導致許多家長抱怨要臨時請假去接小孩，教育局長曾燦金也在被質詢時批評此為錯誤示範，要求學校在今天復課。

敦化國小校長柯文賢今天接受中央社記者電訪表示，昨天是因為早上又出現新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，累計13個班級受到影響，才緊急與校務代表、家長會成員召開防疫會議，做成全校停課的決議。

柯文賢說，全校停課的決議是按照15日公告的最新停課標準做成，但可能計算方式跟教育局認定的有落差，所以被外界指責滿委屈的，但事後仍已做出2點檢討。

柯文賢指出，首先，臨時決定停課、臨時通知家長，導致家長措手不及這點，一定會改進。停課前沒有先跟教育局核對標準，這點沒有做到，也會改進。

柯文賢表示，目前經過防疫小組緊急會議及課發會討論後，直接改為3天的線上教學演練，順便檢驗學校的設施設備有沒有需要調整或添購的地方，預計21日恢復實體課程。

至於有學生確診而停課的班級，柯文賢說，將遵守相關規定。

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