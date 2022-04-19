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敦小臨時停課惹議 苗博雅：符合3條件者可到校上課

中央社 / 台北19日電

台北市敦化、仁愛國小昨天因疫情臨時宣布停課惹怨。台北市議員苗博雅今天說，經教育局確認兩校未達停課標準，符合「非確診者、非確診者同班同學」等3條件者可到校上課。

社民黨籍台北市議員苗博雅今天凌晨在臉書發文表示，經歷校方毫無章法的混亂停課，大安區仁愛國小、松山區敦化國小的家長都辛苦了。教育局昨晚稱經檢視相關資料，兩校未達停課標準。

但兩校校內會議決議，暫停實體課程，苗博雅說，自18日至20日進行線上教學演練，並於21日恢復實體課程。

苗博雅認為，既然確認「未達停課標準」，必須妥善照顧「需要上班、沒有阿公阿嬤後備的雙薪家庭」的權益，自己和教育局確認，敦化、仁愛兩校將開放符合3條件者到校上課。

包括「非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者、非確診者同班同學」、「非居家隔離、沒有被造冊匡列為確診者學校接觸者」和「有到校需求」者，符合這3個條件的學童可到校進行實體課程。

新冠肺炎 COVID-19

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