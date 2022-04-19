台灣想「與病毒共存」至少還要120天 專家：別逼學生到校

國內新冠疫情持續攀升，本土病例連日破千例，數百間學校因此停課。為了不耽誤學生的課業，中央日前公布新指引放寬停課標準，卻引來諸多質疑，許多師生家長都害怕疫情擴散。防疫與學習之間如何取得平衡，毒理專家招名威也提出自己的見解。

現職為中原大學生物科技學系副教授的招名威在臉書提到，目前許多大學內部都對該進行線上授課或實體授課意見分歧，不少教授都想盡辦法要讓學生到校，讓他有些「不知今夕是何夕」的感慨。

招名威表示，曾在課堂上詢問學生，疫情爆發時是否敢上實體課程？結果近110名學生中僅2人有意願，而學生不想來的原因除了擔憂自己染疫，也怕波及同住家人，若被隔離則會牽連自己與親友的工作，影響生計。

「學生在恐懼之下學習，很多人甚至不知道今天上課，明天是不是就要被隔離，家中長輩會不會得重症死亡，想請問這樣的學習績效會好嗎？」招名威以南韓為例，指出其確診人數在1月21日開始爆炸，3月16日到達單日62萬確診的高峰，一個月之後降到單日10萬例，前後約過了90天，時至今日已決定與病毒共存。

他提醒大家，台灣目前處於Omicron病毒疫情爆發初期，要到達跟南韓一樣的「與病毒共存」階段，至少還需要120天，因此「與其想一些小手段要求學生去上課，還不如把這段時間留給大家好好做準備」。他認為比上課更重要的是，學校能否建立一套讓學生安心的SOP？特別是自由度更高的大專院校，應該加強策劃校園防疫措施，並且參考他國方式，找出讓學生既可兼顧學習效率，又能免於擔心受怕的方式來上課。

目前單日仍有數萬例確診的南韓，自4月18日起解除大部分的防疫措施，5月下旬開始將不再隔離新冠肺炎患者，宣告把新冠病毒視為如流感的「地方性流行病」，讓民眾回歸正常生活，但政府仍呼籲遵守個人防疫守則，未解除口罩政策。