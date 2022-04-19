確診和匡列達1/3學生 台東成功國小和新港國中停課

台東縣政府今天上午宣布成功鎮新港國中和成功國小因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診和匡列超過全校1/3學生，即日起停課至4月22日。

台東縣政府新聞傳播科長林俐志今天上午告訴中央社記者，昨日晚間接獲通知，成功國小有學生確診。因確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1/3，依規定全校停課至4月22日（星期五），衛生局正進行疫調作業中；新港國中也是相同情況。

新港國中校長鄭瑞銀表示，學校上星期四、星期五停課2天，昨天上課1天又接獲有學生確診，即日起再停課，學校目前2名學生確診，1名是進香團的傳播鏈。