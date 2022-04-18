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竹北興隆國小2學生確診 19日全校暫停實體授課

中央社 / 新竹縣18日電

新竹縣竹北市興隆國民小學2名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於接觸者班級達教育部暫停實體課程標準，明天全校暫停實體授課1天。

新竹縣政府今天提供新聞資料，另有2間補習班有興隆國小確診生就讀，各1班暫停實體課程10天。

此外，竹縣府說，新豐鄉松林國小2名學生確診，且各為獨立個案，全校到25日暫停實體授課；竹北薇恩幼兒園2名學生確診，學生所屬班級到24日暫停實體課程。

竹縣府表示，因應疫情，縣府持續落實「施打疫苗、控制疫情、縝密疫調」等防疫重點，希望有效控制傳播鏈，提升疫苗涵蓋率，保護社區安全。

新冠肺炎 COVID-19 新竹

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