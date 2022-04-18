學生假日被急call回校篩檢 校門被家長擠爆嘆：白天等到天黑

一名桃園市某國小學生家長在臉書社團「爆怨公社」發文，表示被學校緊急call來做全校普篩，只要小孩進去，家長全部在外面等，警察竟然要等候家長不要擋到馬路，「那家長不在門口等，是能去哪裡等？」照片曝光後引起許多網友加入討論。

這名家長貼出許多人在校門口等待孩子做篩檢，但人車全聚集在校門口，人流相當可怕，她表示根本從白天等到天黑，「有分流進去，但進去還要等很多，我們三四年級被通知5點半進去，但等到時高年級卻也還沒驗完，一二年級更是6點進去，但我女兒是超過6點半才出來，所以不同年紀還是有混在一起」。

原PO解釋自己並不是要抱怨，而是想讓更多人了解現狀並做好心理準備，她也補充早上得知篩檢結果，「全校1703人皆陰性，真是好險，感謝連夜趕工的工作人員」。

網友們看到人群擠爆的照片後都驚呆了，直言「本來沒中的，校門口大群聚反而中了吧？」、「其實要等一下潛伏期...很多這種症狀陰轉陽的」、「這麼多人擠在一起，本來沒中的也中了」、「這不是擋馬路什麼是擋馬路，你要接送小孩，也不能影響其他車輛通行啊！」