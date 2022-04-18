桃園大忠國小爆確診 孩童篩檢校門擠爆 網驚：大群聚

桃園市昨天新增6名學生、1名老師確診，其中，八德區大忠國小累積4名學生染疫，全校1703名師生周日緊急被學校召回採檢，導致校門口被人潮擠爆，引發網友痛罵連連，也有家長擔憂群聚風險。所幸全校師生採檢結果今天出爐都是陰性，也讓民眾鬆了口氣。

教育局表示，大忠國小共1703人篩檢結果皆陰性，環保局已於15日放學後入校完成消毒，學校持續加強消毒工作，並啟動最嚴格防疫措施，也請家長與導師保持聯繫。

大忠國小目前有3名五年級學生、1名六年級學生染疫。有家長在臉書社團發文表示，昨天孩子被學校緊急召回做全校普篩，現場人山人海，大人、小孩全聚集在校門口，也有許多家長騎機車停在馬路邊等待；雖然有分流，但很多家長還是從白天等到黑夜，「竟然還有警察來說不要擋到馬路，那家長不在門口等，是能去哪？」

許多網友看照片驚呼：「這麼多人擠在一起，本來沒中的也中了」、「不說我以為在抓寶可夢」、「如果有人中，外面這群家長不也全部中標。」「這不是擋馬路什麼是擋馬路，你要接送小孩，也不能影響其他車輛通行啊。」