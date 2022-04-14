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中山醫大3學生確診 1人曾看張惠妹演唱會

中央社 / 台中14日電
張惠妹在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演。(圖:聲動娛樂提供)
張惠妹在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演。(圖:聲動娛樂提供)

中山醫學大學有3名學生確診，其中1名護理系確診學生2日曾到台北看張惠妹演唱會，室友也染疫，2人在醫院實習但未接觸病人，校方宣布護理系三、四年級改採線上教學。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中繼昨天靜宜大學、弘光科大的師生傳出確診後，中山醫學大學今天也公告有3名學生確診，啟動安心就學措施，校園加強防疫，進行全面清消。

中山醫學大學主秘王祖興接受中央社記者訪問表示，2名護理系大三、四的學生確診，2人為同寢室的室友，其中1人在2日曾北上看張惠妹演唱會，當時快篩陰性。13日下午，1人因身體不適進行快篩陽性，到醫院採檢PCR確診，另人因身體不適到醫院採檢PCR確診。

2人都在中山醫學大學附設醫院實習，主要上實習課程並未接觸到臨床病人。13日下午，該系所的大三、四暫停實體課程，啟動線上教學，共匡列21名學生、4名教師，PCR採檢結果皆陰性。大三停課至24日，大四停課至5月1日，學生重返校園必須進行快篩，陰性才能入校。

另名生醫系確診學生，校方8日接獲這名學生通報收到居家隔離通知，11日PCR採檢陽性，這名學生指7日晚上接觸到確診者，並無進入校園。校方表示，已通知他的校外同住室友改列居家隔離啟動疫調，匡列11人為自主健康管理，暫不進入校園。

新冠肺炎 COVID-19

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