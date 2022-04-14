快訊

路透：俄羅斯國防部聲稱攻下馬立波 1026名烏軍已投降

疫情燒進基隆市政府 社會處員工確診清空全員PCR採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東1縣議員確診 縣府深夜公布5校停課

中央社 / 台東縣14日電
圖為台東地區民眾在快篩站接受採檢。（台東縣政府提供）
圖為台東地區民眾在快篩站接受採檢。（台東縣政府提供）

台東縣昨天深夜增加3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括縣議員許進榮。台東縣府深夜緊急公布5校停課。

台東縣議員許進榮前幾天和成功鎮20多名鄉親乘坐遊覽車前往宜蘭進香，同行友人出現症狀，他通知被匡列隔離，昨天晚上確定染疫，Ct值27。

許進榮今天上午接受媒體訪問表示，喉嚨有些許不舒服，乾咳，輕度發燒，其它沒有特殊症狀。

台東縣政府昨晚11時許發布新聞稿，成功國小（共12班）、三民國小（共6班）全校有1/3班級因學生與確診者有密切接觸，學生被匡列居家隔離，從14日起，全校暫時停止實體課程2天。

豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園，同樣有學生因家人確診匡列居隔，14日起，幼兒園全園暫時停止實體課程2天。新港國中有5名被匡列隔離，學校總數10班，所以14日全校暫時停止實體課程2天。

成功商水及台東特教學校被匡列學生的班級，暫時停止實體課程2天，成功商水停1班、台東特教學校停1班。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台東疫情擴大昨深夜新增3確診 多校今停止實體上課

結果出爐！嘉市小橘子幼兒園入園篩檢100人 停課改3天

苗栗縣頭份市母女染疫 7歲女兒就讀班級停課

苗縣再增2例確診 小學生染疫班級與補習班停課十天

相關新聞

疫情升溫 台東縣國小至5月13日暫停跨縣市校外活動

台東COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，台東縣政府公告即日起至5月13日止，國小及幼兒園暫停跨縣市畢...

雲林國中停課班級今復課 校方曝原因

雲林國中校網昨天公告1班級有1生居隔而預防性停課，今天停課班級已復課，而該名學生經PCR採檢後陰性，校方表示，該生實是有...

竹縣北平國小傳1學生確診 博愛國小今增10班停課

新竹縣政府今（14日）早再宣布新埔鎮北平華德福實驗學校，因為有1學生確診，該班自即日起暫停實體課程10天，另外，新埔國小...

台東1縣議員確診 縣府深夜公布5校停課

台東縣昨天深夜增加3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括縣議員許進榮。台東縣府深夜緊急公布5校停課

羅東鎮立幼兒園女童染疫 4月9日曾到羅東晶園會館喜宴

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園仁愛校區傳出有女童確診，疑似與4月9日羅東晶園會館喜宴有關，據了解，該名小朋友12日晚間發燒，昨天快篩...

基隆二信國中部增2學生確診 循舊標準千名學生二次停課

基隆市私立二信中學累計已有十多名學生確診，前天國中部再有2名學生確診，學校緊急應變啟動機制，昨天在教育部新停課標準上路前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。