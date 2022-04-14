「新停課標準」聲量飆高 家長燃怒火、跟不跟進地方首長苦惱

教育部12日宣布「新停課標準」，若全校出現1/3以上的班級確診，或有10個班級以上確診，全校得停課10天，立刻引起網路熱議。教育部長潘文忠13日表示，以過去的防疫標準來看，非常多學生並沒有症狀，卻可能很快被要求暫停實體課程，這對學生的受教權及家長負擔，其實是非常大的，而且也造成相當多的抱怨，希望因應做調整，而「新停課標準」宣布後，除了家長反彈，各縣市要不要跟進，也讓網友們開始關注這項議題。

家長灌爆教育部臉書「沒選票才被犠牲」 陳時中：會反應給教育部

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/06~2022/04/12）統計調查，「新停課標準」光是4月12日公布後當天，網路討論聲量立刻飆到1萬2,502筆，隨著教育部臉書公布詳細政策，家長隨之灌爆教育部臉書，批評「都1/3是在停心酸的嗎？國小以下根本沒打疫苗，卻做這種決策真的讓人傻眼」、「父母們的擔憂害怕都沒看到嗎」、「沒選票才被犠牲」。另外，也有部分網友支持放寬，不過還是希望有配套，不只在網路延燒，雲林縣長張麗善也以「風險太大」開出第一槍，考量12歲以下國小及幼兒園未打疫苗，決定不跟進，12歳以上則遵照教育部最新公告，新竹縣13日也宣布跟進雲林縣措施，教育部長潘文忠表示未來會組應變小組，個別地方或學校若有特殊考量，可透過應變小組討論，並強調防疫規範標準，會秉持與過去一樣的方式，能夠在指引下了解個別需求，如果有必要會再做一些滾動修正。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎

image source：FB/教育部

「風險大太」雲林開第一槍拒跟進！新北侯友宜喊「同島一命」

除了有縣市首長表態不跟進之外，當然也有「同島一命」的縣市長，像是新北市長侯友宜，他表示中央的原則會尊重，但是地方一定會做好應變，國小、國中、高中在整個評估的風險上，會做好應變的彈性處理，新北市政府會請校長擔任總指揮官，做好防疫以及學生的居家照顧，評估低風險，就採取實體上課，若是高風險就採取線上上課。

另外，台北市副市長黃珊珊直言，國高中部分沒有什麼太大問題，但國小狀況多，按原本的標準，大概沒幾天全市就要停課了，因此目前「先尊重中央判斷」；至於基隆市長林右昌則表示，新停課標準「是指引也是原則」，沒衝突問題。